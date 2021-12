Finalissima il primo giugno a Wembley Italia-Argentina: ovvero campioni contro

Marco Zorzo

L'Uefa e il suo equivalente sudamericano, la Conmebol «hanno firmato un Protocollo d'Intesa fino al 30 giugno 2028, che contiene pure disposizioni specifiche relative all'apertura di un ufficio condiviso Uefa/Conmebol a Londra e la potenziale organizzazione di una serie di eventi calcistici.

Il primo di questi eventi vedrà l'Italia, vincitrice di Euro 2020 , affrontare l'Argentina, vincitrice della Copa América 2021 in una Finalissima a Wembley, il primo giugno 2022».

«Siamo lieti di consolidare il nostro eccellente rapporto con la Conmebol - è il commento del presidente dell'Uefa Aleksandr Ceferin -. Il nostro forte desiderio di agire insieme per la crescita del calcio e per i benefici che esso garantisce alla società, si rispecchia ulteriormente in questo nuovo Protocollo d'Intesa. C'è una lunga tradizione di collaborazione tra la Uefa e la Conmebol, come si è potuto constatare nel corso degli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale per club, ed è con grande orgoglio che stiamo rilanciando un trofeo così prestigioso per Nazionali, per la gioia degli amanti del calcio di tutto il mondo».

Salernitana a rischio - Non c'è alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà del club campano. Che rischia così l'esclusione dalla serie A se entro il 31 dicembre (termine previsto anche nell'atto di costituzione del Trust granata) non dovesse arrivare una proposta d'acquisto vincolante.

