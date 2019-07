«Filobus e corse extraurbane sono le tratte più pericolose»

Far West sui bus Atm. Minacce e risse ai danni degli autisti continuano a ripetersi. Il sindacato Confial stila la mappa delle tratte più a rischio. Oltre a quelle storiche, in primis la 90/91, che detiene la maglia nera, i conducenti ne citano quattro, extraurbane: la linea interurbana 728 che collega Cusano Milanino, Cinisello Balsamo a Milano viale Sarca Bicocca; la 165 che porta da Limbiate a Milano via Comasina; la 713 che da via Rimembranze di Sesto conduce a Milano Bignani; la 729 da Sesto 1° Maggio alla Comasina. «In questi percorsi ci siamo abituati a convivere con aggressioni verbali, minacce velate, prepotenze - racconta Nicodemo Demetrio, segretario Confial - Ce ne siamo fatti una ragione per le risapute condizioni di degrado dei quartieri coinvolti, ma negli ultimi tempi prosegue dalle 21 alle 3 di notte è impossibile svolgere le corse senza che non succeda quotidianamente qualcosa che compromette la nostra sicurezza e quella dei passeggeri». (S.Rom.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

