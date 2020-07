Film commission, indagati 3 commercialisti

Stava per scappare in Brasile con 5mila euro in tasca, ma i finanzieri sono arrivati prima. Ieri i militari del nucleo di polizia economico finanziaria hanno messo a segno un colpo che segna un punto di svolta nella vicenda della compravendita di un immobile a Cormano poi acquistato dalla Lombardia Film Commission, fondazione no-profit che promuove sul territorio la produzione di film e fiction e i cui soci sono Regione Lombardia e Comune di Milano.

Il brasiliano, accusato dai pm Eugenio Fusco e Stefano Civardi di peculato ed estorsione, è Luca Sostegni, liquidatore della società Paloschi srl, che avrebbe venduto l'immobile per 400mila euro alla società immobiliare Andromeda che a sua volta l'ha venduto alla Lombardia Film Commission. Ma a un prezzo gonfiato, secondo le indagini, fino ad 800mila euro di fondi pubblici. A Sostegni la procura contesta anche l'estorsione perché avrebbe chiesto soldi ad altre persone in cambio del suo silenzio sulla vicenda.

Nell'inchiesta sono indagati anche i commercialisti bergamaschi Alberto Di Rubba, ex presidente del cda della Lombardia Film Commission, e Andrea Manzoni: entrambi vicini alla Lega, come anche Sostegni, erano già stati coinvolti nell'inchiesta sui fondi della Lega. Tra gli indagati c'è anche un terzo commercialista: Michele Scillieri, amministratore della Futuro Partecipazioni, a cui erano intestate le quote di Andromeda. Anche il nome di Scillieri ha un legame con il mondo leghista: nel suo studio è stata registrata la Lega Per Salvini Premier.

L'inchiesta della procura mira a far luce sugli intrecci tra gli indagati e la galassia leghista. La reazione di Salvini è subito arrivata, via Facebook: «La pazienza delle persone perbene ha un limite, da oggi querelo chiunque accosti il mio nome a gente mai vista né conosciuta».(G.Obe.)

Friday 17 July 2020

