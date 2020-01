Filippo Timi: «Skianto, un urlo alla vita»

Olga Battaglia

Doppio Skianto per Filippo Timi che, giocando con lo stesso titolo, si moltiplica per due: un varietà televisivo su Rai3 (in febbraio) e il ritorno in teatro al Franco Parenti, da stasera al 2 febbraio, con un monologo di qualche stagione fa, forse uno dei lavori più belli e commoventi della sua carriera. La storia, sempre che sia corretto definirla tale, è quella di un ragazzino disabile, nato con «la testa sigillata», per usare le parole di Timi. I suoi genitori avevano ben altre speranze su di lui che, invece, si ritrova costretto tra le pareti della sua stanzetta, lontano dal mondo di cui pure vorrebbe tanto fare parte. Sono i suoi desideri, i suoi sogni, i suoi slanci azzoppati i veri protagonisti di questo assolo di lacrime e risate, stelle filanti e danze sui pattini, pieno di vita e di poesia, di dolore e ironia. «È il racconto di un ragazzo disabile che ha il cancello sbarrato», continua Timi. «Io spalanco quella bocca in un urlo di Munch. Gli esseri umani sono disabili alla vita. E siamo tutti un po' storti se ci confrontiamo alla grandezza della Natura». Una prova d'attore ad alta intensità.

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA