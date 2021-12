Filippi: «Simoncelli? La favola di un ragazzo senza maschere»

Paolo Travisi

La favola guascona e scanzonata del pilota Marco Simoncelli è raccontata da Alice Filippi nel docufilm Sic (in sala il 28 e 29 dicembre), a dieci anni dalla morte avvenuta nel circuito di Sepang in Malesia, lo stesso in cui nel 2008 fu incoronato campione del mondo classe 250cc. La regista incontra suo padre Paolo Simoncelli, il suo idolo e amico, Valentino Rossi, meccanici, tecnici e il suo rivale di scuderia Bautista, per fare un ritratto genuino come il Sic, ma senza malinconia. «La vita di Marco, sembra una sceneggiatura, in cui un giovane che ha un sogno da bambino, diventa campione del mondo».

Lei è nata nel mondo dei motori, lo ha conosciuto?

«Ho conosciuto suo padre, che è come aver conosciuto Marco. Mio fratello è un pilota e chi viene dal nostro mondo, sa che si cresce insieme alla famiglia dei motori, perché si è sempre lontani da casa».

Perché ha voluto raccontare Sic tralasciando la tragedia?

«La sua è una storia universale, perché tutti da piccoli avevamo un sogno. Sic è il ragazzo della porta accanto, ha dovuto lottare, non era un predestinato, è caduto e si è rialzato. Non c'è spazio per la malinconia in questo racconto».

Cosa ha scoperto?

«Non ha mai messo una maschera. In una società in cui tutto appariamo altro, lui voleva solo essere se stesso».

Forse quella genuinità lo ha reso più popolare delle sue vittorie?

«Da lui non sapevi cosa aspettarti, poteva sorprendere fino alla fine. È rimasto nel cuore il fatto che con la sua scomparsa, ci siamo persi cosa sarebbe potuto diventare».

Con Valentino un'amicizia senza filtri?

«Quella di due ragazzi che andavano in giro con un furgone e le moto da cross, che non si sono resi conto di quello che hanno dato agli altri».

Alla fine del film una canzone di Vasco. Perché?

«Siamo solo noi, era la sua canzone preferita, c'era al suo funerale, ma l'ho voluta per raccontare la vittoria in Malesia, in un momento felice».



