Filarmonica della Scala, rinviata la stagione

Salta l'inaugurazione della stagione della Filarmonica della Scala prevista per il 14 dicembre. Il consiglio di amministrazione ha deciso di posticipare il via a febbraio 2021. La data del concerto inaugurale e il calendario completo saranno comunicati a gennaio insieme alle modalità di rinnovo degli abbonamenti e acquisto dei biglietti. Sono comunque in fase di studio iniziative e progetti per poter raggiungere il pubblico nella seconda fase dell'emergenza Covid. Il cda ha inoltre a rilevato che non sussistono le condizioni per portare a termine il programma di concerti, e sarà cancellato anche l'ultimo appuntamento, previsto per il 29 novembre. Intanto si è insediato il nuovo cda, eletto il 30 ottobre. Il consiglio ha nominato presidente Maurizio Beretta e vicepresidente Damiano Cottalasso.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

