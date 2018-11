Figli coppie gay, lite in Consiglio

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trascrizione degli atti di nasci dei figli di due padri, maggioranza spaccata in Consiglio comunale.Sala aveva detto che in Giunta se ne sarebbe discusso, soprattutto dopo che il Tribunale di Milano aveva ordinato agli uffici di Stato civile di rettificare l'atto di nascita di una bimba figlia di due padri. Questa sentenza «porta a una deriva inaccettabile», ha detto in Consiglio comunale il consigliere Enrico Marcora della lista civica del sindaco, Noi Milano «si legittima la pratica dell'utero in affitto in Italia illegale. Da cattolico impegnato in politica mi dissocio radicalmente dalla posizione del mio sindaco. Le persone non possono comprare bambini, affittare uteri e dichiararsi madri e padri di figli non loro». Dello stesso parere i suoi colleghi di lista, Elisabetta Strada, Marco Fumagalli e la consigliera Pd Roberta Osculati. Il documento è stato firmato anche da Forza Italia e da Matteo Forte di Milano Popolare.