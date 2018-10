Figc, spunta Moratti per la poltrona di presidente

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Ci sarebbe un nome nuovo per la corsa alla presidenza della Figc. La Lega di A vorrebbe, infatti, candidare Massimo Moratti. Un'idea partorita dal presidente Gaetano Micciché, e sostenuta da diversi club, in particolare da Andrea Agnelli, numero uno della Juventus. Il nome di Moratti, tuttavia, non sarebbe gradito a tutti.Una parte della Lega, legata alla figura di Claudio Lotito, avrebbe altre soluzioni in mente. Inoltre Gabriele Gravina, candidato, fino a prova contraria, alla presidenza Figc da quattro componenti, ossia Lega Dilettanti, Lega Pro, Aia e Aiac, può già contare su un'ampia maggioranza che, di fatto, non lascerebbe tante possibilità di successo allo stesso Moratti. Domani, ci sarà una nuova assemblea delle Lega, al termine della quale si avranno più certezze sull'eventuale candidatura dell'ex patron nerazzurro.Al momento, Moratti sarebbe pronto a mettersi in gioco, ma solo nel caso di un larghissimo consenso. Le elezioni del nuovo presidente sono programmate per lunedì 22, il giorno in cui dovrebbe partire la nuova Figc.