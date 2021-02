Figc, Gravina rieletto presidente

Marco Zorzo

Come volevasi dimostrare. Gabriele Gravina è stato rieletto alla presidenza della Federcalcio: ha ottenuto al primo scrutinio dell'assemblea Figc, il 73.45% dei voti, contro il 26,55% dello sfidante, Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nonché numero due della Federcalcio.

Così il primo Gravina-pensiero dopo la vittoria: «Allacciamo gli scarpini e iniziamo a giocare. Grazie per la vostra dedizione, pazienza e fiducia - ha aggiunto - Vi ho proposto una strategia che sarà difficile e non senza tensioni. Noi tiriamo fuori il meglio nei momenti duri. Sentiamo la responsabilità di migliaia di giovani a cui dobbiamo dare un calcio più bello, solido e sostenibile».

E poi ancora: «Giunta Coni? Il calcio ha il diritto, essendo una delle più importanti Federazioni, di pensare di poter rientrare nella giunta del Coni a prescindere dai rapporti personali tra il presidente del Coni e di una Federazione. Io dovrò far leva per condividere un percorso con tutte le altre federazioni, per una Figc che dà un supporto e dimostrazione di un modello che credo meriti maggiore considerazione, e dò per scontato l'ipotesi di una candidatura che va condivisa con tutte le altre federazioni».

Capitolo Euro 2021: «L'Europeo itinerante? Ho sempre sostenuto che si possa fare, sono contento che oggi anche il vice segretario generale della Uefa Giorgio Marchetti abbia voluto ribadire questo nostro desiderio e la determinazione nel difendere l'Europeo e il suo format con il quale si è presentato a tutte le federazioni europee».

Il numero uno della Figc quindi precisa: «Siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per far sì che il 5-6 aprile con la Uefa ci possa essere la definitiva decisione, ma non se si possa svolgere così come concepito ma che ci possano essere anche i principali fruitori che sono i tifosi. Se l'evoluzione delle vaccinazioni ci consentiranno di stare più tranquilli».

Gravina docet, insomma. Per il presidente della Federcalcio un chiaro messaggio al collega inglese, che avrebbe caldeggiato alla Uefa la possibilità di ospitare interamente l'Europeo nella terra di Albione. Staremo a vedere.

