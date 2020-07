Fifa, 1 milione alla Figc

Marco Zorzo

Nel giorno in cui Gianni Infantino, presidente della Fifa, annuncia orgoglioso il piano di soccorso alle varie Federazioni (la Figc riceverà un milione di dollari) per fronteggiare l'emergenza coronavirus, il Siviglia comunica che un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid-19.

Il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare ed è asintomatico. Secondo il protocollo sanitario vigente nella Liga, il Siviglia ha annullato gli allenamenti, sanificando il centro sportivo. Inoltre, tutto il personale è stato sottoposto a due tamponi, di cui uno risultato negativo per tutti, mentre i risultati dell'altro saranno resi noti oggi. Se anche i risultati del secondo tampone saranno negativi la squadra tornerà ad allenarsi. Tra sette giorni gli spagnoli affronteranno la Roma in Germania nell'ottavo secco di Europa League.

