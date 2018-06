Fidelio, inno alla libertà e all'amore

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un inno all'amore e alla giustizia. Torna per sette repliche alla Scala il Fidelio, unico capolavoro operistico di Beethoven. Lo spettacolo è lo stesso del 2014 firmato Deborah Warner, questa volta diretto da Myung-Whun Chung. Gli interpreti: Stuart Skelton è Florestan mentre Richarda Merbeth e Simone Schneider si alternano nel ruolo di Leonore/Fidelio. La prima di oggi, nell'80esimo anniversario della introduzione in Italia delle leggi razziali, è dedicata alla memoria del direttore del coro Vittore Veneziani e del direttore d'orchestra Erich Kleiber. Veneziani nel 1938 fu allontanato dal teatro in quanto ebreo. Il maestro Kleiber, che ebreo non era, rinunciò a dirigere il Fidelio nel 1939 saputo che il teatro aveva chiesto agli spettatori ebrei di restituire l'abbonamento. Alla presentazione la scorsa settimana c'era anche la senatrice Liliana Segre e il presidente Anpi Roberto Cenati. Segre ha elogiato il rifiuto di Erich Kleiber come un atto eroico: «Non era obbligato, non era schiavo. Ha fatto la sua scelta, in tempi in cui tutti stavano col capo, quello più forte». (P.Pas.)