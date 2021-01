Fiabe sovietiche alla Braidense

C'era una volta in Unione Sovietica. La biblioteca Braidense ha acquistato la collezione Adler, 257 libri per bambini del periodo sovietico, illustrati da artisti russi negli anni Venti, ora in mostra con il titolo Tempi terribili, libri belli.

La collezione proviene dai Feldmann, coppia di architetti tedeschi che raccolse i libri quando visse in Russia, e li lasciò a Colonia fuggendo dal regime nazista nel 1939. La figlia Susan McQuail nel 1986 li ritrovò, chiusi in una valigia, e ora li ha donati alla Braidense. Si tratta di libri di fiabe, in cui cambiano gli eroi dai principi a Lenin, ma anche una collezione di spille sovietiche e di giocattoli. Dei 257 volumi 85 sono in ucraino, 3 in yiddish e i restanti in russo.

L'acquisizione di questa collezione ha permesso, inoltre, la nascita del Centro Internazionale di ricerca sulla Cultura dell'Infanzia. La mostra per ora è chiusa al pubblico ma da domani sarà visibile nel sito della Pinacoteca di Brera. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 05:01

