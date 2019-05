FESTIVAL LIGHT

Lo slogan del festival era: Io non sono una droga. I controlli della polizia lo hanno smentito. All'Hump Fest, Fiera internazionale della Canapa, gli agenti hanno sequestrato un chilo di marijuana e 100 grammi di hashish contenenti Thc (il principio attivo della marijuana) superiore allo 0,5%. Gli agenti hanno analizzato al narcotest infiorescenze di canapa e un panetto di resina di hashish, in tutto sei prodotti che hanno dato risultato positivo e hanno portato alla denuncia per espositori: uno svizzero di 35 anni e un italiano di 34 con precedenti per spaccio. È stato inoltre denunciato per falso l'amministratore unico della società per cui esponeva l'italiano. La polizia ha infatti scoperto che il rapporto di prova su un campione di marijuana legale, rilasciato in precedenza da un laboratorio esterno e che attestava il Thc a livello consentito, non si riferiva a quell'azienda ma a un altro cliente(S.Gar.)

