Festa scudetto a numero chiuso

Una festa scudetto solo per 4500 tifosi, domenica all'esterno di San Siro, dove si gioca l'ultima di campionato, Inter-Udinese. La prefettura ha predisposto «misure di accompagnamento sulla falsariga di quanto già predisposto per l'8 maggio scorso». Al Meazza è stata individuata un'area delimitata di circa 19.000 metri quadrati per accogliere 4500 tifosi. Nella zona dello stadio sarà vietata la vendita di alcolici dalle 10 alle 20. E «analogo provvedimento, dalle 14 alle 20 - è la nota della prefettura - sarà in vigore in zona Duomo, presidiata dalle forze dell'ordine per prevenire assembramenti».

Per l'ultima partita dei campioni d'Italia il pubblico tornerà anche sugli spalti si San Siro: è arrivato l'ok per la presenza di mille spettatori, che saranno tutti ospiti della società: parenti dei calciatori, dipendenti, sponsor.

