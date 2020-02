Feruccio Gattuso

Cinema, tv e teatro, linfa professionale per Massimiliano Gallo e Stefania Rocca, coppia protagonista de Il silenzio grande, e anche per chi sta dietro le quinte, come il regista Alessandro Gassmann e l'autore Maurizio de Giovanni (sua la fortunata serie I bastardi di Pizzofalcone, nel cui cast figura lo stesso Gallo): basta questo per dare una dimensione speciale a questo dramma famigliare da oggi al Teatro Carcano.

Storia di tensioni tra le mura di casa, di dinamiche famigliari distorte e di un colpo di scena che muterà gli equilibri. Uno scrittore unanimemente riconosciuto ma da tempo in crisi creativa, una moglie e due figli che a quest'uomo egocentrico imputano l'aver posto gli affetti molto dopo i libri e la carriera. Due ruoli molto stimolanti, per Gallo e Rocca: «Di questa pièce mi ha conquistato tutto: spiega Stefania Rocca La firma registica di Gassmann, il testo e la veste dello spettacolo, classico e contemporaneo a un tempo. Scelgo sempre i miei ruoli in un equilibrio tra empatia e attenzione alla sceneggiatura, e tengo ben presente la lezione ottenuta all'Actor's Studio di New York: non esistono piccoli ruoli, solo piccoli attori».

Nel personaggio dello scrittore in crisi, Massimiliano Gallo (appena apparso al cinema nel Pinocchio di Matteo Garrone) trova «il perché in teatro mi senta a casa, nonostante il set mi abbia regalato grandi soddisfazioni. La scelta di un ruolo? Sempre istintiva. Difatti, ho fatto di tutto: film di registi celebri e film indipendenti». Il dramma di de Giovanni raggiunge Milano dopo aver toccato con successo molte città: «A Roma e in altre tappe abbiamo fatto il tutto esaurito conclude Gallo Un grande merito va a Alessandro Gassmann, artista onesto che non cerca scorciatoie e che soprattutto il pubblico come punto di riferimento. Non a caso stiamo raccogliendo consenso trasversale per età e tipologia di spettatori».

Giovedì 6 Febbraio 2020

