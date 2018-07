Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Feruccio GattusoBellezza. Del suono e dell'immagine. Bellezza dell'arte. È il tema fondante del più longevo festival musicale dell'area milanese, il Festival di Villa Arconati, giunto alla 30esima edizione. A Castellazzo di Bollate si riapre alla musica da domani la splendida magione del Seicento: «La cosa non scontata è che anche quest'anno tre dei sei ospiti suonano da noi per la prima volta. Significa che siamo una rassegna viva: da qui sono passati 300 artisti», spiega il direttore artistico della manifestazione Giancarlo Cattaneo.Tra gli inediti ad aprire domani è Graham Nash, seguito dal fuoriclasse della tastiera jazz Chick Corea (16 luglio) in trio con due mostri di bravura come il bassista John Patitucci e il batterista Dave Weckl, e la jazz singer statunitense di culto Melody Gardot( 23 luglio), che chiude il cartellone delle novità. Tra i nomi già di casa ci sono anche l'israeliana Noa (11 luglio), vecchia amica del pubblico italiano e i Gogol Bordello (18 luglio) con il loro irriverente e sincopato gipsy-rock. Il nome italiano che conquista la villa è quello dei Baustelle (20 luglio), band milanese pioniera dell'indie rock d'autore. Curiosa la data del 6 luglio: i giardini della villa si aprono alla Silent Disco, con ascolto e ballo collettivo in cuffia. Nella stessa sera, su palchi allestiti nell'area, si esibiranno artisti di varie tradizioni musicali e culturali.Dal 5 al 23 luglio. Villa Arconati, Castellazzo di Bollate. Ore 21, ingressi 47-10 euro, info, Festivalarconati.it.