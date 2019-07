Ferruccio Gattuso

Woody Allen e Milano: in queste ore la si potrebbe definire una piccola grande storia d'amore.

E se i grattacieli di Porta Nuova non sono esattamente quelli di Manhattan, poco male. Il regista newyorchese torna in città, dopo il concerto jazz agli Arcimboldi, da debuttante di lusso: dal 6 al 19 luglio, infatti, il Teatro alla Scala ospita nel proprio cartellone il Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, nella regia dell'autore di film di culto come Io e Annie e Crimini e Misfatti. L'opera conquista il palcoscenico scaligero in dittico con Prima la musica e poi le parole di Antonio Salieri, nella regia di Grischa Asagaroff. Un'accoppiata di opere brevi e leggere, interpretata e suonata dai giovani studenti dell'Accademia della Scala, diretti musicalmente da Àdàm Fischer. Nel cast figura Ambrogio Maestri, che fa da chioccia ai giovani cantanti. Le attenzioni sono però tutte per lui, il geniale regista statunitense che armato della sua proverbiale ironia - non fa mistero di sentirsi un outsider: «Io e l'opera? È la storia di un rapporto complicato. L'ho sempre ascoltata e amata, devo dire che al Lincoln Center di Manhattan mi hanno sempre tenuto una bella poltrona per gli spettacoli. Il problema è che, come si sa, noi del cinema partiamo all'alba con le riprese, dunque potevo vedermi solo i primi due atti, poi andavo a letto. Ecco, se potessi, vorrei una serata con in repertorio tutti i terzi atti persi della mia vita».

In realtà, non si tratta di una nuova regia ma della ripresa dello spettacolo che Allen firmò alla Los Angeles Opera nel 2008. A convertirlo alla lirica fu il tenore Placido Domingo: «Temevo di non avere abilità particolari per questo progetto, ma alla fine ho ceduto. Portammo in scena il Gianni Schicchi e fu un successo. Oggi quella stessa versione approda alla Scala, e per me è un onore, una cosa da favola, da sogno, il più grande teatro d'opera al mondo. È il traguardo più ambito al quale arrivare. Quindi se qualcuno mi avesse detto che avrei diretto un giorno un'opera alla Scala mentre magari passeggiavo per New York o per Brooklyn avrei detto che era pura follia, che non avrei neppure pensato di poterla guardare da fuori, figuriamoci lavorarci». L'ambientazione scenica evoca il cinema neorealista italiano di De Sica ma, spiega in modo irresistibile Allen, «sulle prime volevo rappresentare i personaggi come topi, poi come cibi biologici, con un Gianni Schicchi nel ruolo di una sigaretta. Fortunatamente mi hanno convinto a cambiare idea». L'esperienza coi giovani ha deliziato Woody: «Ero curioso di vedere come gli studenti avrebbero retto alle difficoltà, e sono rimasto stupito. Mi hanno seguito con entusiasmo e hanno realizzato esattamente ciò che volevo». Con un cambio in corsa, il finale: «Ho avuto un'ultima ispirazione, il finale di Los Angeles non lo ripeto, ne farò un altro perché ho visto il palco con gli studenti, mi sono emozionato e ho avuto una nuova idea.

Dopo la Scala? Subito in Spagna, sul set: «Riprendo il lavoro a San Sebastian, per il mio nuovo film».

