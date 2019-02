Ferruccio Gattuso

Ventisei programmi in televisione nel curriculum, che è come dire una vita col radar incorporato: sai esattamente quale telecamera è accesa, quale espressione spedire al classico pubblico a casa. Ma il teatro è un'altra cosa e se n'è accorto anche lui, Teo Mammucari ex Iena, veterana di Italia 1. Con Più bella cosa non c'è, stasera in data unica al Nazionale, lo showman romano compie un atto inedito: si confida.

Teo, ci spiega il titolo dello spettacolo?

«Quando conobbi Thais Souza Wiggers (ex velina di Striscia la Notizia, ndr) eravamo a un concerto di Eros Ramazzotti. Mi buttai io, e fu subito intesa, ecco perché il rimando alla canzone. Da quella relazione nacque mia figlia Julia, che oggi ha dieci anni. Poiché lo show racconta proprio i miei ultimi dieci anni di vita, mi sembrava un titolo importante».

Lei è comico e sardonico sul palco, ma molto riservato quando ne scende: è stato faticoso confidarsi? E poi: perché?

«Perché la paternità ti cambia, è un fatto. E perché l'amore è l'essenziale nella vita di una persona».

Rischia di spiazzare il suo pubblico, così.

«Macché. Nello show si ride e molto. Anzi, in queste date uniche che sto portando per l'Italia la gente mi aspetta sempre dopo lo spettacolo e mi dice di aver riso molto. Quella resta la missione principale per me».

Perché solo date uniche?

«Sono sicuro di richiamare il pubblico che mi conosce bene dalla tv, poi confido sul passaparola. Tornerò nella prossima stagione, sicuramente limando e perfezionando questo classico stand up comedian: un microfono, buone luci, punto e basta».

Tanti si confidano sui social, lei che uso ne fa?

«Non li amo, li uso come meccanismo di lavoro. Post sulla mia vita privata, mai».

Da vent'anni lei è praticamente milanese: come se la passa in città?

«All'inizio staccarmi da Roma è stato faticoso. Poi però una grande città è una grande città. E se qui vive tua figlia, va a scuola e ha le sue amicizie... Vivo in zona Porta Nuova, quella che è più cambiata negli ultimi anni, e sto un gran bene».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA