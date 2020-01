Ferruccio Gattuso

«Venere? Certo sì, una dea. Bella, come no. Ma la cosa finisce lì. Se ci si pensa, Venere è la più sfigata divinità dell'Olimpo. Reclusa in fondo al mare, non ha competenze specifiche, è la dea dell'amore, un sentimento che è però gestito dall'Uomo, perché l'amore, cari miei, gli dei non lo possono provare. Gli dei si incapricciano, desiderano, ma non si innamorano. Venere non è nemmeno Giunone, un po' racchia ma che sa sistemare le cose, soprattutto i casini lasciati da Giove. Venere è rancorosa, vendicativa. E non è la cretina che si è usi pensare. È un'insoddisfatta, ma ne ha ben donde».

Ascolti l'identikit che ne Drusilla Foer fa della Dea della bellezza e hai subito una certezza: l'interpretazione di Venere che la carismatica signora fa nel monologo Venere nemica in scena al Teatro Leonardo da domani al 19 gennaio è di quelle dalle grandi potenzialità ironiche. Tratto dal racconto di Amore e Psiche di Apuleio, l'adattamento scritto e interpretato da Drusilla è una novità per lei: «La verità è che non pensavo di interpretarlo io, quindi l'ho scritto tecnicamente difficile, e ora il gioco si fa duro spiega divertita la protagonista se in Eleganzissima nella scorsa stagione parlavo di me e dei miei tic in età matura, qui cerco di raccontare una storia. Amo questa favola-mito da quando Olga, donnina russa dai modi spicci, la raccontava a me e mio fratello nell'infanzia. È una storia contenitore di tema come la mortalità, la bellezza e la tensione tra anima e sessualità».

In scena Drusilla, in abiti preferibilmente bianchi, e un filo di perle «perché a qualcosa sarà servito nascere da una stupida conchiglia». Il testo, spiega l'autrice e interprete, «è qualcosa di croccante, allegro ma non ridanciano. Ironico ma anche crudele». E c'è spazio per la musica: «La mia Venere vive a Parigi, tra le fragilità degli uomini, che adora conclude Foer ha lasciato l'Olimpo e l'immortalità, e racconta tutto in flashback. È incantata dalle miserie umane, perché in esse c'è vita».

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

