Ferruccio GattusoVecchia volpe dello showbiz italiano, il promoter dei concerti rock Claudio Trotta aveva previsto tutto: questo sarebbe stato l'anno dei Queen. E così, a poche settimane dallo strepitoso successo internazionale del film Bohemain Rhapsody, delizia dei botteghini e nominato agli Oscar, ecco giungere al Teatro Ciak, da giovedì al 17 febbraio, il musical We Will Rock You, scritto dagli stessi Queen con Ben Elton.In una nuova produzione dello show, che rispetta ma varia parzialmente l'originale britannico (dodici anni in scena nel West End londinese, oltre 8 milioni di spettatori nel mondo) e il primo allestimento italiano del 2009, il musical futurista e distopico scandito dalle hit della band guidata da Freddie Mercury torna in città. La storia è sempre quella di un mondo in cui un regime orwelliano ha proibito la musica rock, e un pugno di ribelli, i Bohemians, insegue la libertà. Nel ruolo di Galileo è stato confermato Salvo Vinci, in quello di Scaramouche c'è Alessandra Ferrari mentre Valentina Ferrari (adattatrice e vocal coach) sarà Killer Queen.«La definizione giusta per questo show è reboot», spiega Claudio Trotta «dunque si tratta di una rinascita. Nel 2009 riprodurre la versione originale era un obbligo, e i Queen avevano dato un placet. Oggi quel placet resta, ma c'è un nuovo set scenografico, una totale riscrittura e una band dal vivo. Il mondo negli ultimi anni è cambiato e c'era bisogno di una nuova visione. Il tema orwelliano resta drammaticamente attuale: il dominio del web, della telefonia e delle multinazionali come Amazon e Facebook è sotto gli occhi di tutti. A tutto ciò, abbiamo aggiunto più profondità ai personaggi, che naturalmente veicolano i contenuti».Sul ritorno in grande stile della musica dei Queen tra i giovani, Trotta è tutto meno che stupito: «La forza dei Queen è sempre stata quella di abbinare un messaggio popolare a una musica complessa». Una formula che non solo non invecchia, ma è diventata un classico.riproduzione riservata ®