Ferruccio GattusoVallo a chiedere a interisti e milanisti e loro ti diranno che è così, ovvio. Milano è la Città del Calcio italiano. Con tanti saluti alla Juventus.A parte gli scherzi, la strategia dei cartelloni settimanali (o poco meno) milanesi aggiunge un nuovo tassello, ed è quello del pallone. Milano omaggia il gioco più amato dagli italiani con Milano Calcio City, fino a lunedì (ingresso gratuito) dove la storia di questo sport si riflette sui volti di personaggi della cultura e di protagonisti sportivi.Ospiti e narratori di Milano Calcio City si ritrovano sul campo della Triennale insieme a quello dello speciale village in piazza del Cannone sotto il Castello Sforzesco (con due campi da calcio e calcio-biliardo): calendario fittissimo di incontri fino a lunedì.In Triennale gli appassionati possono sfidarsi a Subbuteo, sollevare la mitica coppa con le orecchie (la Campioni). In piazza del Cannone ci saranno anche allenatori e palloni, soprattutto per i piccini. Diretto artisticamente da Stefano Boeri e Alessandro Riccini Ricci, il festival guarda alla gente. «Il calcio vive e nasce nei sagrati, negli oratori e nelle piazze ha spiegato Stefano Boeri - Quello è il calcio che alimenta tutto, quello di quando i bambini iniziano a tirare un pallone«. In Triennale si susseguono ospiti come Fabio Capello, Gian Piero Ventura, Teo Teocoli e Evaristo Beccalossi, Demetrio Albertini e Gino e Michele. Lo sguardo al futuro sarà per i nuovi stadi di proprietà dei club attesi dai tifosi e non mancheranno gli chef Carlo Cracco (milanista) e Davide Oldani (interista), protagonisti del derby Tutto il calcio menu per menù'. Domenica Gianfelice Facchetti al parco Sempione ricorda il padre Giacinto. E, ancora, ci saranno Enrico Mentana, Stefano Benni fino alla chiusura con tocco filosofico lunedì (ore 19) con gli intellettuali Massimo Cacciari e Giulio Giorello.riproduzione riservata ®