Ferruccio GattusoUnofficial and Unauthorized. Vale a dire: non ufficiale e non autorizzata. E figuriamoci se Banksy, il fantasma geniale della street art, poteva dire sì alla mostra A Visual Protest. The Art of Banksy che da oggi al 14 aprile racconterà il suo talento al Mudec.A scommetterci, Banksy non verrebbe mai. E se mai venisse, nessuno lo saprebbe. Perché l'unica certezza sull'artista è che sia britannico. Per il resto, sconosciuto. Si nasconde al mondo e vanta questo anonimato come il suo vero superpotere. Recentemente, una sua opera è stata spettacolarmente semidistrutta con comando a distanza a un'asta di Sotheby's. Più di un milione di euro passati per un tagliacarte nascosto nella cornice dell'opera. A meno che Banksy decida di fare una performance spettacolare al Mudec, nessuno saprà mai se anche lui sarà ad ammirare le 80 opere tra dipinti, prints numerati, litografie, video e fotografie che il curatore Gianni Mercurio, esperto di street art, ha disposto in una efficace narrazione e, parole sue, «commento critico e taglio accademico della mostra». Come ci si trovasse di fronte al Caravaggio che, peraltro, sono ancora parole di Mercurio, «fu il primo dei realisti», avendo introdotto personaggi della strada nei suoi dipinti-storie. E Banksy è così: le sue opere sono narrazioni, e nascono dalla strada. È un personaggio romanzesco, come Zorro o i supereroi dei fumetti. Ma la mostra non parla del Banksy Fenomeno, bensì del Banksy Artista».Tra le opere, i celebri ratti apocalittici, la ragazzina con il palloncino rosso, il poliziotto maleducato o con le ali, in una serie di temi che va dalla protesta pacifista al dissenso, dalla beffa nei confronti del potere al sarcasmo verso il consumismo imperante. Infine, una chicca studiata da Mudec e Comune: dal 27 novembre fino al 15 gennaio verranno affissi 660 manifesti della dimensione di 140X200 cm per la città, così da permettere agli street artist che vorranno esprimersi di trasformare uno spazio bianco in una creazione visuale. Ogni 15 giorni verranno affissi 220 manifesti. «Nessun indirizzo, nessun giudizio critico, nessuna censura», confermano dal Mudec.