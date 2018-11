Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoUno spartito di parole e musica lungo sette giorni. È la seconda edizione di Milano Music Week che da lunedì 19 novembre fino alla domenica successiva: un cartellone sterminato di eventi con la musica al centro.Sono 170 appuntamenti distribuiti in 70 luoghi, dal centro ai quartieri periferici, dal Teatro Dal Verme al Fabrique, alla Santeria. E poi da Starbucks, all'Apple store o nelle stesse case discografiche, da Warner a Sony. Concerti, showcase, incontri, mostre: all'appello rispondono più di 200 artisti. La settimana della musica è promossa dal Comune, dal Ministero Beni culturali con Siae, Viacom, Fimi, e altre realtà musicali.Tra i momenti clou gli incontri con Trevor Horn (che ha prodotto gruppi come Yes e Buggles), i live e racconti-live di TheGiornalisti, Peter Murphy, WrongOnYou, Maneskin, Michele Bravi, Omar Pedrini, Slayer, Dolcenera, Jean Michael Jarre, Emma, Elisa e tanti altri. E la presentazione in anteprima mondiale (il cui giorno esatto sarà comunicato lunedì 19 sul sito di Milano Music Week) dell'ultimo album di Eros Ramazzotti Vita ce n'è in uscita il 23 novembre. «Più che manifestazione spiega l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno a me piace definirla una piattaforma, che dà visibilità alla musica, da sempre presente in città». Il tema dell'edizione 2018 lo spiega il direttore artistico Luca de Gennaro, head di VH1 e Viacom: «Il fil rouge è il racconto della musica; far conoscere tutte le fasi della creazione, produzione e esecuzione musicale».A incarnare il via ufficiale di Milano Music Week è l'incontro con Elisa il 19 nella opening night al Teatro dal Verme (ore 21); imperdibile è la mostra Rock Poster Art-Sentire con gli occhi al Sease in via Fiori Chiari, a ingresso gratuito, nei giorni della manifestazione.riproduzione riservata ®