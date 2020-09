Ferruccio Gattuso

Uno scatto d'orgoglio, pensando a questa parola scatto nel suo duplice significato di reazione fisica e di immagine fotografica. Atteso in primavera ma fermato dal lockdown, il Milano Photofestival riprende il suo spazio da oggi al 15 novembre, alzando addirittura l'asticella. La 15esima edizione della rassegna internazionale di fotografia va in scena a Milano ma si espande, oltre che alle periferie, anche alle province di Lecco, Monza, Pavia e Varese, proponendo 140 mostre fotografiche per oltre due mesi di programmazione. Il titolo dell'edizione 2020 Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia contiene già tutto: la sfida epocale della pandemia e il potere della fotografia di raccontare un mondo che deve lasciarsela alle spalle. Presentato ieri alla Confcommercio, il Photofestival sfoggia, di tradizione, oltre alle mostre, eventi, workshop. «Milano è intervenuto l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno - già da questa estate ha dimostrato di voler riprendere il suo passo culturale. Il Photofestival è qualcosa di prezioso per tre motivi: è un festival che si espande a tutta la città; propone diverse discipline che si sposano nella fotografia, come installazioni e videoarte; e testimonia un racconto, che è quello della società che cambia». Il direttore artistico Roberto Mutti aggiunge: «Come dice il sindaco dobbiamo essere prudenti ma non impauriti: il numero delle mostre, gli spazi conquistati, dimostrano che Milano non ha paura». Tra gli eventi, due importanti collettive: Sguardi a fiori di Pelle, dal 5 al 25 ottobre al Centro Culturale di Milano, con scatti di Giorgio Sommer, Luigi Chierichetti, Josef Sudek; e Il rigore dello sguardo dall'1 al 15 ottobre a Palazzo Castiglioni, mostra reduce da Parigi, con opere di Gabriele Basilico, Ferruccio Leiss, Franco Fontana. Il neopresidente dell'Aif, che promuove il Festival, Marco Di Lernia ha spiegato: «Il mercato fotografico, a causa della pandemia, ha subito una flessione drammatica del 50%. Festival come questi danno supporto e spinta al settore».

