Una tragedia è oggettiva, basta sistemarci la crudeltà del destino e una sua vittima, e il gioco è fatto. Lo spettatore in sala si farà serio. Far sorridere, quello è un vero gioco da duri. E anche se Vincenzo Salemme ha tutto meno che l'aria da duro, le sue commedie fanno ridere e sorridere, vanno dritte al buon umore del pubblico. Non è un caso che grandi e piccole piazze lo amino. E non è un caso, ad esempio, che con la commedia Con tutto il cuore l'autore, regista e attore napoletano torni a un anno di distanza a Milano.

Stagione scorsa al Manzoni, ora al Nazionale, da domani al 23 gennaio: questa sua commedia è un bel meccanismo riuscito.

«Difatti appena finisce la tournée intendo mettermi a scrivere la versione cinematografica. Questa storia mi sta dando tante soddisfazioni».

Qual è il suo segreto?

«Un personaggio e un intreccio. Il primo è Ottavio, professore mite, maltrattato in casa dalle sue donne e, per un gioco del destino, costretto a gestire un cuore di un criminale che gli è stato trapiantato. Solo che questo malamente, in punto di morte, ha chiesto che il suo cuore andasse a chi sapesse vendicarlo».

L'intreccio avrà i suoi colpi di scena, è questo dunque il segreto di una vera commedia?

«Ma guardi i colpi di scena servono in qualsiasi genere. Io amo i thriller, ne ho scritto uno, La Bomba di Maradona. Il vero segreto è la linearità e la semplicità, che non è banalità, della storia».

Lei è riuscito a portare il teatro in tv con Salemme il bello della diretta! su Rai2 a dicembre, un successo: se lo aspettava?

«Ci confidavo ma l'affetto del pubblico mi ha stordito. Ho portato tre commedie in uno studio tv e le ho messe in scena in diretta. Alla fine il teatro in tv ha funzionato solo negli anni '60 con Eduardo e Govi, e invece...».

