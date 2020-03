Ferruccio Gattuso

Una serenata all'Italia e in special modo a Milano, quella che Patti Smith ha regalato ieri alle 19 ora italiana. Dalla sua casa di New York, in diretta da Instagram, la cantautrice americana ha interpretato un'intesa versione di Wing. Ad accompagnarla al pianoforte, la figlia Jess Paris, che ha sfoggiato anche un buon italiano. «Ciao Italia, ciao Milano, grazie per essere qui. Noi stiamo bene, amiamo tantissimo l'Italia e gli italiani. Siamo tutti insieme, andrà tutto bene. Ci vogliono ottimismo, speranza e amore». Anticipando il mini live, su Instagram l'artista Usa aveva preparato la sua audience con una foto dal Teatro alla Scala risalente allo scorso 7 dicembre. «Sarà una piccola tregua dalla malinconia dell'isolamento», ha detto l'interprete di Because The Night. La cantante ha anche dedicato all'Italia una lettura in inglese e ha chiuso dicendo: «Il nostro compito è essere calmi, prudenti e avere compassione per chi ci sta vicino». Patti Smith dovrebbe essere protagonista di un concerto proprio a Milano, il 30 luglio, nel cartellone dell'estate sforzesca.

