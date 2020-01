Ferruccio Gattuso

Una pistola sotto un fascio di luce. E la buona regola della drammaturgia dice: se una pistola appare a inizio storia, prima o poi verrà usata. Murder Ballad. Omicidio in Rock, il musical noir di Julia Jordan e Juliana Nash, piccolo fenomeno di culto a New York, torna dopo un anno esatto al Teatro Guanella nell'adattamento di Ario Avecone e con cast rinnovato. La storia racconta, senza rivelare troppo, un triangolo amoroso bollente e noir tra una giovane cantante, interpretata da Arianna Bergmaschi, un musicista suo ex, Ario Avecone, e il compagno attuale, un professore universitario interpretato da Fabrizio Voghera.

Nel ruolo di personaggio misterioso e voce narrante resta Myriam Somma, attrice e soprano, tra le più versatili presenze del musical italiano, protagonista di La Bella e la Bestia e di Beatrice nella Divina Commedia e in passato anche una partecipazione a Sanremo: «L'opera è stata riveduta in forma e sostanza», spiega la performer sorrentina. «I ruoli sono più solidi, più ricchi di sfumature. Il mio, in particolare, è cresciuto in ambiguità e nasconde il colpo di scena finale». Non un musical per cultori di lustrini e paillettes, né per chi confida nell'happy ending, questo Murder Ballad: «Scenografia essenziale, pochi interpreti sul palco. La storia sentimentale, che nella versione italiana ha un tocco di romanticismo in più rispetto all'originale, potrebbe essere banale, ma la forza dell'opera sta nelle musiche rock e nella regia innovativa», sottolinea Myriam Somma. cosa significa per Myriam passare dalla figura angelicata della dantesca Beatrice, in cui era perfetta, a ruoli più sexy in Murder Ballad e nel recente Balliamo sul mondo sulle musiche di Luciano Ligabue? «Per me, che vengo da esperienze come il Coro Diocesano e la musica operistica, è stata un'impegnativa trasformazione», conclude. «In questo noir sono più spigolosa e androgina, e penso che queste sfide professionali siano fondamentali. Il mio sogno però restano ruoli in musical come Wicked o Les Miserables».

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

