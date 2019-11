Ferruccio Gattuso

Una grande favola di cioccolato è pronta a profumare Milano: arriva Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, musical kolossal tratto dall'omonima fiaba di Roal Dahl al suo esordio italiano (siamo il primo Paese non aglosassone a ottenere i diritti).

Sarà la Cattedrale della Fabbrica del Vapore, riallestita per l'occasione, a ospitare da oggi a primavera quello che è Gran Bretagna e Usa è stato uno degli show più ricchi di sempre. È il regista Federico Bellone a portare a casa nostra - con la produzione Wizard e un cast di 34 perfomer - la storia del mago del cioccolato Willy Wonka (qui Christian Ginepro, veterano del musical italiano) che, deluso dalla vita, indice un concorso per trovare tra cinque bambini l'erede che potrà gestire con inventiva la sua azienda di dolciumi. A Milano il megashow da due milioni e mezzo di euro offrirà un ascensore magico capace di volare sulle teste del pubblico, con cascate di cioccolato vero e sculture di dolciumi realizzate dal maître chocolatier Ernst Knam.

Orchestra dal vivo di 18 elementi, effetti speciali di Paolo Carta (lo stesso del recente Mary Poppins al Nazionale), sinergia totale col Comune (che godrà di royalties sulla vendita dei biglietti, e assicura il ritorno della Cattedrale alla sua forma originale dopo la partenza dello show in tour), per un titolo che attirerà non poco anche i turisti.

