Un sorriso unico, che bucava il video e arrivava dritto ai telespettatori, in programmi come Target e in fiction come Centovetrine. Gaia De Laurentiis ha sempre avuto, per la tv, quel che si dice il physique du rôle. Ma la sua anima ha pulsato per il teatro. Ecco perché a sentirla dire, oggi, che non ha troppa nostalgia del piccolo schermo stupisce solo un po'. Attesa al Carcano dal 4 al 14 aprile - insieme a Ugo Dighero in Alle 5 da me di Pierre Chesnot, l'attrice romana spiega la sua dipendenza da palcoscenico.

Dopo L'inquilina del piano di sopra, ancora in coppia con Dighero e ancora un testo di Chesnot: un'infatuazione per questo autore?

«Il ritorno a questo autore francese è casuale, anzi temevo la ripetizione: ancora io e Ugo, ancora una commedia di Chesnot. La produzione ha insistito, perché L'inquilina fu un successo tale che lo stesso autore ci propose questo testo, proponendo addirittura di aggiungere una scena inedita».

L'alchimia con Ugo Dighero è ormai rodata: chi interpretate in scena?

«La storia inizia dalla fine: siamo marito e moglie e spieghiamo come siamo arrivati a unirci, attraverso quattro fallimenti sentimentali precedenti. Dunque, sia io sia Ugo interpretiamo, in aggiunta, quattro ex. Con cambi di costume in scena. Una bella impresa».

Per il grande pubblico lei è un volto noto televisivo, eppure i suoi primi passi sono alla scuola del Piccolo, con Strehler.

«Cominciai a diciassette anni, ho ricordi quasi infantili di quel periodo, con tanto di ora di ricreazione. Giorgio Strehler era professionalmente e umanamente fantastico. Lui smontava i cliché sul mix tra genio e sregolatezza. Insegnava una rigorosa disciplina teatrale».

In fondo alla comicità di Chesnot c'è anche un insegnamento?

«Se c'è n'è una, è che l'amore non lo trovi quando lo cerchi, ti viene a prendere lui. Non si deve trovare qualcuno a tutti i costi, per sventare la solitudine. Io oggi, felicemente legata e con quattro figli, non vedo nella solitudine nemmeno una possibile fuga».

