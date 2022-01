Ferruccio Gattuso

Un Solo che dura da cinque anni, e che ha ipnotizzato il mondo. Questa volta Arturo Brachetti dedica il suo show strabiliante per trasformazioni e illusioni all'Italia. L'artista approda agli Arcimboldi da domani al 30 gennaio, nel ventennale di vita del palco.

Come vive il ritorno agli Arcimboldi?

«Fu mio il primo spettacolo qui, quando nel 2007 il teatro pensato per opera e balletto, e considerato dai critici una specie di cattedrale nel deserto, accolse anche gli spettacoli leggeri. Feci un mese di sold out, record. E forse avvicinò gli Arcimboldi ai milanesi. Dire che mi sento a casa è poco».

È definito nel mondo The King of Quick Change, il re del trasformismo in velocità: ha sofferto la stasi della pandemia?

«Grazie ai social mantengo i rapporti col mio pubblico nel mondo. Da poco sono approdato anche su Tik Tok. In questi 2 anni mi sono dedicato a studiare nuove cose, come il disegno al contrario, che però mostrerò in un altro show. Solo è già pieno di numeri, con più di sessantacinque personaggi, giochi laser, ombre cinesi».

È un mondo che corre veloce: se ne sente un simbolo?

«Qualche volta vedo in platea alcuni spettatori anziani disorientati. Ma è il mondo che è diventato così, io mi limito a metterlo in scena».

Brachetti, lei sembra un personaggio letterario senza età: è sempre stato così?

«L'elisir dell'eterna giovinezza me l'ha passato mia mamma, che ancora oggi, a ottantaquattro anni, è attivissima: usa Facebook, lavora la terra in campagna, frequenta l'università della terza età. Il rigore mi viene da sei anni passati da ragazzo in seminario: quando ti senti dire ogni giorno memento mori, la testa non te la monti di sicuro».



