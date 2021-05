Ferruccio Gattuso

Un sole caldo e a picco sulla Corte di Palazzo Sormani (sede della storica Biblioteca civica centrale), un bagno di luce che sembra già spiegare da solo che, se tutto va bene, Milano, la cultura e il teatro sono fuori dal tunnel. Sceglie questo scorcio di cultura e bellezza Enrico Russo, per raccontare la riapertura del suo Teatro Menotti. Sarà qui che a luglio trentadue spettacoli targati Menotti andranno in scena, nella più ampia cornice di Sormani d'Estate, cartellone di eventi dall' 8 di giugno a settembre. Partenza sì a luglio ma anticipo a giugno, nello spazio di via Menotti, totalmente rinnovato, dove andrà in scena parte di quel cartellone Fragili come la Terra che il secondo lockdown seppellì con l'emergenza.

«Le cifre dei contagi, il successo della campagna vaccinale, ora possiamo dirlo: spiega entusiasta il direttore artistico del Menotti non si tornerà più indietro, possiamo raccontare una vera ripartenza». E dunque, a giugno sono attesi spettacoli come Possiamo salvare il mondo prima di cena, tratto dal saggio best seller di Joanathan Safran Foer (8-13 giugno: con collegamento in diretta con l'autore il giorno della prima) e Uomini col fuoco dentro. La via del sale, racconti scritti dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini (26 giugno) che sarà ospite d'eccezione in sala. L'estate all'aperto in Sormani prevede spettacoli tra prosa, danza, musica, con partecipazioni impreviste (come i televisivi sportivi Federico Buffa il 22 luglio con Le Olimpiadi del 1936 e Alessandro Bonan il 12-13 luglio con Di amore, di musica, di sport e di altre sciocchezze) e di grande richiamo come Donatella Finocchiaro che celebra Andrea Camilleri (16 luglio) o la fuoriclasse Federica Fracassi in Variazioni furiose (17-18 luglio), rilettura originale dell'Orlando Furioso: «L'ho sempre visto come un poema rock spiega l'attrice, volto storico del Teatro I ha una furia adolscente, è una graphic novel attraversata da eroi. Noi seguiremo questi eroi ricorrendo anche alla musica».

