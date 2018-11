Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoUn secondo volto, da vestire e onorare. Quasi una seconda vita. Da ormai più di un lustro Beppe Fiorello celebra Domenico Modugno in scena e non solo (in televisione fu il protagonista della fiction Volare dedicata al cantante di Polignano a Mare), allineando la sua vita personale alle canzoni del leggendario interprete di Nel Blu dipinto di Blu.Fiorello torna agli Arcimboldi domani e domenica (/40-18 euro) con il recital Penso che un sogno così, diretto da Giampiero Solari, nel quale l'attore siciliano comincia spiegando il segreto del suo antico legame con il pugliese Modugno: «Mio padre con Mimmo condivideva affinità impressionanti: fisiche innanzitutto, come i baffetti, il modo di muoversi e l'eleganza nel vestire. E poi nel carattere: papà, che era una Guardia di Finanza, a casa si rilassava con la musica, tanta musica. In cima alle sue scelte c'era lui, Modugno».Accompagnato dai due chitarristi Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma, Beppe Fiorello racconta aneddoti della sua gioventù, confermando che poi è sempre la musica, insieme ai profumi, a riportarti esattamente lì, al centro dei ricordi e del passato. Di Modugno, Beppe Fiorello celebra innanzitutto un talento: «L'interpretazione. Se guardiamo i celebrati talent show di oggi, a essere premiate sono le doti tecniche delle voci dei giovani cantanti. Ma la musica non è fatta di note da scalare. Mimmo interpretava, entrava nella canzone».riproduzione riservata ®