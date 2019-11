Ferruccio Gattuso

Un Pinocchio in musical ma un Pinocchio diverso. È alle musiche del mitico Burattino senza fili, disco culto di Edoardo Bennato, che Pinocchio Reloaded attinge per trasformarsi - nella rilettura ideata e diretta da Maurizio Colombi - in una storia moderna, tra rap e rock, ribelle e molto sexy. La novità è che in questo caso Lucignolo è una giovane tentatrice, e il Gatto e la Volpe sono due splendide ragazze dal look fetish. Nel ruolo di Pinocchio spicca un talentuoso ventenne, Jordan Carletti: «Vengo da famiglia circense, che mi ha trasmesso la passione per lo spettacolo», spiega il giovane, originario di Sesto San Giovanni. «Prima volevo fare il musicista rock, poi ho seguito la scuola del MAS, mentre danza la pratico dai sette anni. Il mio musical preferito? Moulin Rouge, con quel pop e rock che i miei coetanei hanno smarrito».

Lucignolo ha volto e silhouette della veronese Silvia Scartozzoni: «Da un po' mi sono avvicinata al musical dopo il diploma in canto lirico al Conservatorio. I miei titoli del cuore? The Phantom of the Opera e Les Miserables, romantici e drammatici».

Tra i plus dello show, le coreografie free style di Betty Style, una delle ballerine hip-hop più quotate dìItalia.

