Un percorso di estrema eleganza, con un rosso dominante a fregiare gli ambienti, quasi a evocare la passione che il sommo artista (pittore non umano, cioè divino, secondo espressione del figlio Jacopo) ebbe per la sua professione. Antonello da Messina - da oggi fino al 2 giugno a Palazzo Reale è la mostra, curata da Giovanni Carlo Federico Villa, che segna indelebilmente la stagione culturale milanese nell'anno appena cominciato, realizzata con la collaborazione di Comune, Regione Sicilia, Palazzo Reale e MondoMostre Skira.

In mostra 19 opere del Maestro del Rinascimento (1430-1479) su 35 presenti al mondo (molte perse tra alluvioni e terremoti in Sicilia), tra cui gemme assolute come l'Annunciata, sintesi dell'arte di Antonello, il leggendario Ritratto d'uomo di Cefalù (detto l'ignoto marinaio), il sorprendente Ecce Homo (Cristo alla Colonna), più ritratti di laici e di santi come le tre opere Sant'Agostino, San Girolamo e San Gregorio Magno, per finire direttamente dagli Uffizi con il trittico con la Madonna con bambino, San Giovanni Battista e San Bendetto. Altre sezioni del percorso contengono disegni e fogli dello storico d'arte Giovan Battista Cavalcaselle, appassionato di Antonello, e un focus sulla città natale dell'artista.

«L'arte antica è stata negli ultimi cinque anni una costante per Palazzo Reale ha spiegato il direttore Domenico Piraina basti pensare alle mostre su Bernardino Luini, Leonardo, Giotto, Rubens, Caravaggio e Dürer». Legittimo orgoglio ma anche una punta di malizia politica per il sindaco Giuseppe Sala: «Il richiamo di mostre come questa dimostra il grande interesse per la cultura a Milano. Mai come ora viviamo tempi che richiedono saldi strumenti culturali. Milano non vuole essere prima della classe, difatti la mostra è la sintesi di collaborazioni italiane e non, ma certo ci candidiamo a guida per migliorare il nostro paese. Prossimamente in città giungeranno mostre come quella sui Preraffaeliti in collaborazione con la Tate di Londra, su Liechtestein, su De Chirico. Senza contare l'arrivo del Museo del Design, del qual la città e il pubblico internazionale hanno bisogno». All'inaugurazione c'era anche Vittorio Sgarbi: «Una mostra che certifica come Milano sia la capitale europea permanente della cultura» ha detto il critico d'arte.

