Ferruccio Gattuso

Un percorso di colori, tavole, memorabilia e oggetti di culto. «Qui dentro ogni appassionato, di ogni generazione dagli anni Quaranta a oggi, troverà un pezzo del suo sogno».

Sa come usare le parole Michele Masiero, direttore editoriale della Sergio Bonelli Editore, ma a dargli il copione, ed è un bel vantaggio, c'è la storia più bella di tutte. È Bonelli Story, alla Fabbrica del Vapore da oggi al 30 gennaio, la mostra che celebra gli ottant'anni di vita della casa editrice di fumetti numero uno in Italia. Quella che ha dato vita, grazie al grande vecchio Gianluigi Bonelli, a un universo creativo capace di partorire eroi come Tex, Zagor, Dylan Dog, Martin Mystère, Julia, Nathan Never.

Curata da Gianni Bono, l'esposizione segna anche il ritorno alla normalità per la Fabbrica del Vapore: «Dopo due anni di stop & go spiega il direttore dello spazio Fabrizio Chirico restituiamo alla città un luogo culturale importante dedicato ai più diversi linguaggi culturali. Il fumetto è uno di questi».

Dalla macchina per scrivere di Gianluigi Bonelli, alle tavole più belle dei vari eroi di carta, a oggetti come il primo numero di Red Killer, la prima creazione western di Bonelli nel 1941 (quando la Bonelli era ancora la casa editrice Audace) al modernariato del gioco Monopoli a tema Tex, la mostra è un viaggio imperdibile nella memoria. «Per noi ha proseguito Masiero questa festa è un trampolino di lancio verso il futuro. L'editoria soffre, soprattutto in edicola, ma noi in questa sfida ci siamo. Nascerà Bonelli Entertainment: produrremo film, serie tv, videogame, e a breve nascerà una piattaforma digitale tutta nostra».

Un tocco di storia affascinante lo dà infine il curatore Gianni Bono: «Milano è la capitale del fumetto, da sempre. Qui settant'anni fa ci fu la prima mostra dedicata al fumetto, già sentito come fenomeno culturale: fu ospitata nel Tribunale di Milano».

