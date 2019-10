Ferruccio Gattuso

Un Grigio di tonalità un po' differente. Perché le sfumature le danno un adattamento e un protagonista diversi.

Torna al Carcano dove esordì il 6 dicembre 1988 - Il Grigio, primo testo di prosa di Giorgio Gaber, scritto con Sandro Luporini, prova d'attore pura per colui che era l'artista simbolo del teatro-canzone. A ereditarne il ruolo è Elio, «simbolo di milanesità e artista del linguaggio come Gaber»: è lui l'uomo comune senza nome, ossessionato dalla presenza di un topo (il Grigio), alle prese con le proprie mancanze di individuo in lotta con la modernità. E se Elio, cantante e funambolico leader delle Storie Tese, è al centro di questo palco è perché - spiega lui stesso - «ho ceduto a un lungo corteggiamento da parte del regista Giorgio Gallione e del presidente di Fondazione Gaber Paolo Dal Bon. Per tre anni hanno seguitato a dirmi che ero quello giusto. Ma io mi sono sempre sentito più jannaciano che gaberiano, anche perché di Gaber ho sempre conosciuto poco. Se poi mi avvicino a grandi artisti, prendo la cotta. E infatti ora in Gaber ci sono dentro appieno. Insomma, per cedere ho detto: se due gaberiani doc come loro mi vogliono a tutti i costi, probabilmente devo accantonare i miei dubbi, e provarci».

Il paradosso è che Il Grigio torna in scena declinato in forma di «operina con musica». Spiega ancora Elio: «Non sono mai stato da solo su un palco, tantomeno per un testo di due ore in prosa. Io resto un musicista, dunque ho chiesto di inserire alcune canzoni di Gaber, che potessero spiegare e sintetizzare alcuni passaggi». Con brani profetici come I mostri che abbiamo dentro, L'impotenza e Io come persona l'operazione è riuscita.

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

