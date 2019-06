Ferruccio Gattuso

«Un figlio maggiorenne, ma che ci piace accudire». Non è una metafora casuale quella che Debora Guma uno dei tre direttori del Festival Mix atteso ai teatri Strehler e Studio Melato di Milano dal 20 al 23 giugno insieme a Andrea Ferrari e Rafael Maniglia.

Cinema d'arte, dei generi e dei diritti: tutto questo è il Festival del Cinema GayLesbico e Queer Culture che, quest'anno, porta in città 60 proiezioni, tra cui diverse anteprime italiane e europee, concerti, incontri e dibattiti. Tra gli ospiti attesi le Queen della 33ª edizione: l'attrice Giuliana De Sio (che sarà incoronata Queen of Comedy) e la cantante Nina Zilli (Queen of Music), mentre il riconoscimento More Love va alla giornalista Natalia Aspesi. «Tre donne di carattere spiega Andrea Ferrari - abili a veicolare la propria immagine. Aspesi, con la sua rubrica Questioni di cuore, è stata in tempi lontani tra le prime a rispondere alle lettere di lettori omosessuali».

Lo slogan per il Festival Mix 2019 è Love Riot, letteralmente sommossa d'amore, per celebrare il 50° anniversario dei moti di Stonewall a New York, prima pietra della lotta dei diritti della comunità Lgbt. «Quest'anno spiega l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno evocando i fatti di cronaca di domenica a Roma, il pestaggio di alcuni giovani esprimiamo solidarietà ai ragazzi del Cinema America per l'atto di intimidazione che hanno dovuto subire».

Il Mix (ingresso con tessera 15 euro, Premi per Migliori Lungometraggio, Documentario e Cortometraggio, più premi Cielo e laF) prende il via allo Strehler con la proiezione del film Greta di Armando Praça (ore 20), rivelazione all'ultima Berlinale, preceduto dalla Cerimonia d'Apertura con l'attrice Annagaia Marchioro e il live dei Seveso Casino Palace. Tra i titoli: Sorry Angel di Cristophe Honoré nei film (dom 23, ore 21), Shooting the Mafia di Kim Longinotto nei doc (ven 21, ore 20.30), e In Her Shoes di Maria Iovine nei corti (ven 21, ore 18). Alla Scatola Magica il primo incontro è per il 21, ore 17, con Gianfranco Manfredi, autore del libro Stonewall.

