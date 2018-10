Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoUn'autrice che sa tratteggiare i personaggi con cura, una storia abbozzata da cui cadono mille conseguenze, e un cast di ottimi attori. C'è tutto in Bella Figura della francese Yasmina Reza, per la regia di Roberto Andò, per catturare il pubblico. Ne è convinta Simona Marchini, tra i protagonisti fino a fine ottobre al Teatro Carcano accanto a due volti noti del cinema italiano come Anna Foglietta e Paolo Calabresi.Cosa l'ha conquistata di questo testo?«Innanzitutto l'autrice: la parigina Yasmina Reza ha vinto il premio Molière ed è considerata tra le migliori penne di Francia. Sa scandagliare le nevrosi nei rapporti. E poi un suo lavoro, Art, racconta il suo interesse per l'arte contemporanea, che è anche il mio, da sempre».Le nevrosi dei personaggi in scena appassionano gli spettatori, immancabilmente.«Sì, ma anche noi interpreti. Adoro le stravaganze del mio personaggio, una donna naif, che si appunta tutto su un taccuino. Sono la madre di un faccendiere, interpretato da Paolo Calabresi. Per un motivo che lascio alla storia incontro una donna, che è Anna Foglietta, giovane nevrotica che ha una relazione con un uomo sposato, e ci sta litigando in un parcheggio. E mi appassiono alla sua storia».La sua notorietà nacque in tv, in programmi come A Tutto Gag e Quelli della notte: ora il teatro è la sua casa?«Sì, perché è gratificante. Posso dire che in Italia c'è un pubblico che si appassiona alla qualità, se trova commedie come questa. Il teatro mi dà la sensazione di mettermi sempre in gioco. In effetti l'ho sempre fatto, anche nella vita: ho sbagliato un paio di matrimoni, mi sono pacificata e vado sempre avanti».La Milano di questo scorcio di millennio le piace?«Molto. Io non credo nei campanilismi di parte, e Milano è così, aperta. É una città elegante, da ragazzina seguivo mio padre gallerista d'arte a Brera. Credo che oggi Milano abbia trovato una sua dimensione di grande equilibrio e civiltà».