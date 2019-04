Ferruccio Gattuso

Un'astronave piena di celebrità ed eventi atterra a Milano per fare felici le più disparate fan community. Si chiama Fandom Vibes ed è la rassegna, organizzata da Kineticvibe, che questo weekend (27 e 28 aprile) va in scena all'NH Congress Centre di Assago.

Tra selfie, autografi e incontri con le star delle serie televisive, Fandom Vibes si presenta come la manifestazione più grande dedicata all'universo delle fan-community. Con un'avvertenza: in questa dimensione di adorazione pagana dei personaggi del cuore tutto ha un prezzo: incontro, selfie, autografo.

Il mondo dei raduni di fan sta diventando, anche in Italia, un fenomeno socioculturale con un indiscusso peso economico. Non è più, per capirci, l'ingenuo mondo dei primi fan di serie come Star Trek o del film musical Rocky Horror Picture Show. Ad Assago sono attese le star di programmi come Ed Westwick di Gossip Girl e Snatch, Dylan Sprayberry e Adelaide Kane di Teen Wolf, Randy Harrison di Queer As Folk , Toby Regbo di I Medici, Ludovico Tersigni e Rocco Fasano di Skam Italia, Federico Cesari di I Cesaroni e tanti altri.

Se all'estero, soprattutto nei paesi anglosassoni, la fan experience è un evento consolidato da anni, in Italia Fandom Vibes è il primo esempio del genere. Oltre agli incontri, la rassegna garantisce uno speciale spazio dedicato ai gamer, così come alcuni incontri propongono l'approfondimento dei temi legati al fenomeno delle serie tv, oltre alla metodologia più efficace per creare una fan-community, naturalmente utilizzando la potente leva dei social network. Tra gli ospiti sono attesi anche blogger di settore e influencer come FeeBujo e i ragazzi di House Of Talent.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA