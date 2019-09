Ferruccio Gattuso

Tutte le vie portano al cinema. O meglio alle Vie del Cinema, la consueta rassegna che da domani all'Anteo, e in altre 13 sale, offre la selezione di film appena passati dall'ultima Mostra di Venezia, più titoli selezionati dal Locarno Film Festival (6), dalla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro (1), Bergamo Film Meeting (1). E con un'anteprima speciale. Oggi all'Orfeo (ore 20.30) infatti viene proposta l'anteprima da Cannes di Once Upon a Time in... Hollywood, ultima lucida follia di Quentin Tarantino con la coppia Leonardo Di Caprio/Brad Pitt.

La rassegna (40esima edizione) è invece in calendario da domani al 26: il via alle 13 al cinema Colosseo con Nafis' father di Mamadou Dia, Pardo d'Oro Cineasti del Presente a Locarno. Tra i titoli più attesi da Venezia in Concorso (premesso che manca il Leone dOro Joker di Todd Philips, nelle sale dal 3 ottobre) ci sono Babyteeth di Shannon Murphy, Ema di Pablo Larraìn, Gloria Mundi di Robert Guédiguian. Dal Fuori Concorso Adults in the Room di Costa Gavras, da altre sezioni Atlantis di Valentyn Vasyanovyche il restauro di Exstase di Gustav Machaty, chicca anni 30.

La rassegna è all'interno della Milano Movie Week tra incontri e proiezioni (milanomovieweek), che intanto prosegue. E va anche in carcere. Domani infatti all'interno della casa di reclusione di Bollate verrà inaugurata la «Sala Fuoricinema», un luogo in cui i detenuti e anche il pubblico proveniente da fuori potranno condividere l'esperienza di cinema e teatro.

Martedì 17 Settembre 2019

