«Tu raggiungi la vetta, e lassù non c'è ad aspettarti nessun premio, nessuna medaglia. Al massimo, una pacca sulla spalla di un tuo compagno di alpinismo. Ti godi la vetta, il silenzio». Luca Argentero viene da una famiglia di alpinisti, e se guarda verso il cielo, anche se fosse nel cuore di una metropoli, negli occhi gli ci vedi come riflessa l'immagine di una montagna, da qualche parte. Poi, certo, lui è anche il protagonista di tanti film e fiction tv, il bello e bravo che al Teatro Manzoni - dal 24 al 26 febbraio - porta il suo primo monologo (scritto con Edoardo Leo, che firma la regia) dal titolo È questa la vita che sognavo da bambino?, storie di sport e di montagna raccontate da chi ha respirato quell'aria.

Ora ce lo può dire: è questa la vita che sognava da bambino?

«Ma va: chi si immaginava di avere una vita così, ricca di incontri, viaggi e avventure? Da piccolo vedevo un futuro da sportivo. Ho fatto sci prestissimo, poi ero bravo a tennis, ma non ho continuato».

Le sue energie le ha portate altrove.

«Si ottiene tutto con l'applicazione e, ovvio, con un pizzico di fortuna. Il mondo del lavoro è stato gentile con me: ho imparato sul campo, passo dopo passo».

Storie di sport in teatro: quali?

«Quelle di tre miei eroi: Lusin Malabrocca, l'inventore della Maglia Nera nel ciclismo, l'alpinista Walter Bonatti e il campione dello sci Alberto Tomba. Sono il simbolo di come coraggio e empatia con la gente ti conducano all'impossibile».

Quando ha scoperto di avere doti da narratore?

«Dopo il primo spettacolo in scena. Anche questo, girare l'Italia da solo sul palco, si può definire coraggio».

Cinema e tv restano i primi amori: i suoi progetti?

«Sto ultimando le riprese di Doc, serie medical ispirato a una storia vera in onda su Rai1 a fine marzo: sono un chirurgo che, dopo un incidente, dimentica parte della sua vita professionale e sentimentale. Come il celebre Dr. House, non ha filtri e dice sempre ciò che pensa».

Spesso bravo ragazzo romantico, ma anche duro da applausi in Cha Cha Cha di Marco Risi: c'è un ruolo che le manca?

«Mi manca un genere: il western. Volentieri ne farei uno».

