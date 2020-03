Ferruccio Gattuso

Triennale, un calendario in streaming. Show, sport, cultura, alto e basso, mondi diversi alleati per tenere alto l'umore degli spettatori in queste settimane di emergenza. E se lo spettatore non può andare a teatro, il teatro va dallo spettatore. Dalla Triennale (sulla pagina Instagram dello spazio) è in scena un cartellone di letture e narrazioni in diretta video dal titolo Triennale Decameron: storie in streaming nell'era della nuova peste nera: nato da un'idea di Joseph Grima, il calendario propone alle 17 appuntamenti con il giornalista sportivo Pierluigi Pardo (oggi), la conduttrice televisiva Victoria Cabello (18 marzo), il violoncellista Piero Salvatori (20 marzo) e, a seguire in date comunicate sul sito, puntate con protagonisti come, il conduttore radiofonico Linus e gli scrittori Michela Murgia e Sandro Veronesi. L'idea è invitare artisti, professionisti dello spettacolo e intellettuali per ascoltare la narrazione di ognuno. Tante storie, fino a quando non sarà finita questa brutta storia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 05:01

