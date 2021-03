Ferruccio Gattuso

Tra i palcoscenici ammutoliti della musica milanese ci sono anche i Magazzini Generali, nati nel 1995, nel 2005 guadagnatisi i galloni dell'Mtv Clubbing Best Club. L'emergenza Covid incombe, il momentaneo stop del vaccino AstraZeneca fa temere per le sorti di una ripresa il più veloce possibile. Stefano Astore, direttore artistico del live club in zona Ripamonti, dice la sua.

Come state vivendo questo momento?

«Stare chiusi per noi è come essere privati dell'ossigeno. Si naviga a vista e in apnea, ma forse è anche il caso di far passare il messaggio che, guardando all'estero e confidando nei vaccini, la luce in fondo al tunnel si inizia a vedere».

Vi si può definire ottimisti, dunque?

«Ottimismo è forse una parola grossa, ma certo Magazzini Generali ha una struttura economica forte. E dopo il primo impatto con l'emergenza della pandemia, un inizio 2020 terribile, abbiamo reagito».

Qual è stata la vostra strategia?

«Abbiamo perduto la musica live e gli eventi clubbing con i deejay nazionali e internazionali, ci siamo reinventati trasformando gli spazi in location per riprese streaming di ogni tipo: dagli eventi aziendali alla realizzazione di spot pubblicitari. E per fare questo abbiamo ingaggiato esperti e tecnici audio e video. Al ritorno alla normalità, manterremo questo ramo».

Quali erano le cifre dei Magazzini Generali prima dello stop?

«Dagli ottanta ai cento eventi all'anno tra concerti, clubbing e eventi della Moda. In un anno, parliamo di una media di 85.000 spettatori. Il 2020 ha segnato un meno 80% di incassi per noi».

Realismo e speranze alla mano, a quando la piena ripresa?

«Ci teniamo pronti. Ci sono concerti spostati fino a tre volte, eppure teniamo le antenne dritte: manteniamo un calendario pronto a partire e lavoriamo per il futuro: programmazione date 2022 e contatti con artisti e manager. Certo, i club saranno gli ultimi a ripartire, dopo i teatri. Il pieno regime? Non prima del 2022. Ma stiamo studiando progetti all'aperto per l'estate. E una cosa per ora top secret, legata alla Design Week di settembre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA