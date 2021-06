Ferruccio Gattuso

Tornare a riprendersi la città. Una priorità lo è, senza dubbio, per Piano City, il festival dedicato alla tastiera e ai suoi interpreti che, giunta alla sua decima edizione e dopo 3500 artisti arruolati per più di 3000 concerti, deve fare di necessità virtù.

Il post-pandemia chiede norme di sicurezza e di logistica precise e dunque, dal 25 al 27 giugno, la tre giorni dedicata al piano vedrà cento concerti (rigorosamente gratuiti, previa prenotazione obbligatoria sul sito) distribuiti su dieci luoghi che si dipanano dal centro alla periferia: dalla Galleria d'Arte Moderna al Volvo Studio della Bam, dal Base Milano al Mare Culturale Urbano, con una line-up affollata di musicisti italiani e stranieri (molti i francesi) pronti a raccontare lo strumento più completo della storia della musica.

Sono attesi nomi noti come Paolo Jannacci, Vinicio Capossela, Raphael Gualazzi e l'istituzione del pianismo jazz meneghino Gaetano Liguori. E virtuosi a cavallo dei generi più disparati, dalla bossa nova alla classica passando per l'elettronica e la maratona sperimentale. Piano City è - nelle parole dell'assessore alla Cultura Filippo Del Corno - «una rassegna diversa da tutte le altre: in dieci anni ogni anno ha conquistato lo spazio urbano, persino appartamenti e giardini privati, facendo scoprire ai milanesi luoghi poco conosciuti. La scoperta è stata poi anche musicale: molti giovani si sono avvicinati alle tastiere allo studio della musica scritta».

Calendario fittissimo per la rassegna, diretta artisticamente da Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini. Il 26 giugno ci sono Vince Tempera (ore 18) e Paolo Jannacci (19) a Villa Reale; Raphael Gualazzi (ore 19, Bam, Volvo Studio, e il 27 alle 22 a Villa Reale), Enrico Intra (Giardini di via Mosso zona via Padova alle 17), Gaetano Liguori (ore 16) e Roberto Cacciapaglia (ore 18) in Statale.

Il 27 giugno i riflettori saranno per Vinicio Capossela (ore 12) al Volvo Studio, Gloria Campanaer in Villa Reale (ore 18) su musiche di Chopin e, a seguire alle ore 19, la virtuosa figlia sedicenne di Stefano Bollani, Frida Bollani Magoni.

La rassegna avrà, come lo scorso anno, una sezione in streaming: «Abbiamo voluto mantenere anche questo tipo di fruizione conferma Ricciarda Belgiojoso perché Piano City può farsi conoscere oltre confine. L'anno scorso abbiamo avuto collegamenti perfino da Argentina e Brasile»

Dal 25 al 27 giugno. Sedi varie. Ingresso gratuito. Tutto il programma e la prenotazione obbligatoria su pianocity.it.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA