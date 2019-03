Ferruccio Gattuso

Torna la lucida follia della Rimbamband.

Avviene al Teatro Leonardo, dove il gruppo di comici e musicisti pugliesi porta lo spettacolo di gag musica Manicomic da domani e dove, novità non da poco, consacra un patto con uno chef (poiché si parla di ingredienti) di tutto rispetto, uno cresciuto a pane, teatro e comicità come Gioele Dix. Con la sua regia, la Rimbamband entra nella maturità, oltre che in una speciale casa di cura dove ogni componente del gruppo sfoggia una nevrosi particolare. A spiegarlo è lo stesso frontman e autore Raffaello Tullo. Spiega lo stesso attore: «Gioele ci ha dato quella compattezza di cui avevamo bisogno. Lui era venuto a farci i complimenti dopo uno spettacolo qui a Milano, da lì era nata l'idea di lavorare insieme. All'inizio, dico la verità, c'è stata qualche scintilla perché noi eravamo abituati a lavorare in modo diverso. Alla fine, aveva ragione Gioele. E in questo spettacolo si vede». La storia è ambientata in una casa di cura dove Tullo è il dottore (sano?) e gli altri membri (Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno) una band di disturbati: «Non vogliamo ridere alle spalle delle malattie mentali», aggiunge spiega Tullo. «Usiamo l'ironia, ma sempre con rispetto. E poi c'è un colpo di scena finale che ribalta ogni concetto di malattia e salute».

In scena, un ledwall si fa metafora di un monitor ospedaliero: «Da lì nascono immagini che illustrano lo stato della nostra mente», rivela, che ci tiene a concludere così: «Milano è una città da sempre amica nostra. Forse perché, si sa, è una succursale di Bari. A parte gli scherzi, la cultura teatrale di questa città è sintomo di un'apertura mentale che ha sempre avuto».

