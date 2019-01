Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoTempi difficili, oggi, per la cultura. Eppure in un'epoca non troppo lontana e in questa stessa galassia, pare che avere una figura appassionata di cultura in un posto strategico fosse considerato un privilegio. Lo era, sicuramente, per i milanesi che per molti anni poterono sfoggiare un uomo come Paolo Grassi (Milano 30 ottobre 1919 Londra 14 marzo 1981). Nell'anno del centenario della nascita, Palazzo Reale dedica al fondatore, con Giorgio Strehler e Nina Vinchi, del Piccolo Teatro (da lui co-diretto fal 1947 al 1967 e poi diretto fino al 1972), nonché sovrintendente del Teatro alla Scala e successivamente presidente della Rai, una mostra dal chilometrico titolo Paolo Grassi... senza un pazzo come me, immodestamente un poeta dell'organizzazione..., da domani a marzo a ingresso libero. Promossa dal Comune con Palazzo Reale e Fondazione Paolo Grassi, curata da Fabio Francione, la mostra suddivisa in cinque sezioni è l'occasione per ripassare (o conoscere) la vita e la missione di Grassi. E così fare un benefico slalom tra documenti, lettere (corrispondenze con personaggi dello spettacolo come Charlie Chaplin e Eduardo De Filippo), video che sono i capitoli di un'esistenza passata in stretta connessione con grandi personaggi della cultura e dello spettacolo. Uno spazio interessante è quello legato alla sua professione di presidente Rai, quando il suo senso di innovazione permise il consolidamento della terza rete come canale culturale e la promozione di film e sceneggiati d'autore come L'albero degli zoccoli di Olmi, Padre Padrone dei fratelli Taviani e Gesù di Nazareth di Zeffirelli, titoli che diventarono eventi nazionali trasversali. La mostra sarà poi itinerante fino ai primi mesi del 2020.riproduzione riservata ®