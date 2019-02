Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoSuo figlio si chiama Orlando ma questo è solo un caso. La sua voce ben nota al grande pubblico commenterà il documentarioTintoretto Un ribelle a Venezia in arrivo al cinema a fine mese e, questo, è forse un segno del destino.Sì perché Stefano Accorsi torna sul palco del Teatro Franco Parenti da domani con Giocando con Orlando. Assolo, spettacolo ideato da Marco Baliani attingendo ai versi dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e, se si spulcia tra le date, tra la prima pubblicazione del poema cavalleresco (1516) e la nascita del grande pittore (1518) passa, storicamente parlando, un battito di ciglia. C'è un passato, luminoso, che attrae Stefano Accorsi? «Quella era l'epoca in cui l'Italia produceva civiltà, senza dubbio», commenta l'attore, che in scena si muove tra sagome equine create dallo scultore Mimmo Palladino, «Ma la grande risposta di pubblico mi fa capire che la scelta non è stata rischiosa: quel passato è nel dna di noi italiani». Lo spettacolo in scena al Parenti è la terza versione di un progetto nato otto anni fa: «Tutto nacque per caso, quando mi chiesero una lettura all'auditorium del Louvre di Parigi. Mi rituffai nei versi dell'Ariosto che avevo studiato al liceo e poi abbandonato: è stato dunque un amore a seconda vista col poeta. Ho deciso di fare uno spettacolo, che rimettesse in scena più o meno quello che faceva lo stesso autore a corte. Ariosto recitava i canti del suo poema cavalleresco a puntate, ogni canto durava quaranta minuti, e adattava narrazione e linguaggio a seconda degli umori del pubblico. Dopo due versioni, una a due voci, una con musica, ora ho scelto la versione più aderente all'originale, il monologo, dando voce ai vari personaggi». Al centro, insieme alla guerra e al di sopra di essa, l'amore, tra Orlando e Angelica ma anche tra Ruggero e Bradamante: «L'amore che è sempre salvifico che per questo cambia gli uomini, ieri come oggi», conclude l'attore bolognese.riproduzione riservata ®