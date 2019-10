Ferruccio Gattuso

Sono i giganti della musica Roberto Vecchioni e Enrico Intra a inaugurare la nuova stagione della rassegna Atelier Musicale, promossa dall'associazione culturale Secondo Maggio all'Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro. Il cantautore e il pioniere del jazz italiano sono i protagonisti di un live dove i brani più noti di Vecchioni, da Luci a San Siro a Samarcanda, si vestono delle sofisticate armonie di Intra. Per Roberto Vecchioni è un'anticipazione del concerto che terrà al Teatro degli Arcimboldi il 10 ottobre.

Come nasce questa collaborazione con il maestro Intra?

«Io e Intra ci conosciamo dal 1970, un'eternità. Era un'altra Milano, un'altra epoca. Venivamo da due mondi diversi ma ci siamo intesi subito su cosa dovesse essere la musica».

Cioè, cosa?

«Un'arte senza steccati, Non ci sono veri generi nella musica: esiste solo quella buona e quella cattiva».

Come interagirete sul palco?

«Enrico ha scritto arrangiamenti del tutto inediti di alcune mie canzoni. Poi ci sarà l'occasione di parlare: raccontiamo di come la Milano musicale sia cambiata da allora, dei locali e degli incontri culturali e politici che richiamavano molta gente».

Ne sono cambiate di cose. Il cantautorato come il suo ha lasciato eredi?

«No. Il cantautorato ha dato il meglio negli anni 60 e 70. Lo scenario è mutato, ma è giusto così. Oggi i cantautori sono per lo più minimalisti, c'erano però anche ai nostri tempi».

Parlando di giovani, lei che è stato professore di liceo che ne pensa del dibattito sul voto ai 16enni?

«Sono combattuto: ci sono molti giovani che hanno sete di libertà e di impegno, altrettanti che si lasciano andare, non sanno elaborare un messaggio. Alla fine, penso che a votare andrebbero solo quelli interessati. Ma la maggiore età comporterebbe tante altre responsabilità, non solo il voto».

