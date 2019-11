Ferruccio Gattuso

Si sceglie un titolo limpido e assertivo, Paolo Jannacci, per dire che la sua decisione l'ha presa: Canterò. È l'album che il musicista milanese, 47 anni, figlio del grande Enzo, ha pubblicato per dire che è tutta la vita che si accomoda fra le sette note. Con o senza l'illustre papà. Il suo ricordo resta nitido, ma la musica è troppo vasta per stare fermi a ricordare. Difatti, con il Trio Bobo, Paolo Jannacci è atteso protagonista al JazzMi oggi in Triennale.

Lei è nato nella musica, ha 47 anni, un sacco di esperienze: perché proprio oggi un disco di inediti?

«Non sai veramente perché ti decidi: avevo voglia di mettere su disco ciò che avevo composto. In ogni caso, ci lavoro da 3 anni, dal 2013 ho iniziato a provare la voce sul palco, poi c'è stato il concerto tributo a papà. Insomma, passo dopo passo ci sono arrivato».

Leviamoci subito il dente con la domanda che si aspetta: non teme confronti con papà Enzo?

«Se parliamo di confronto, no. So che lo ricordo nel viso, negli atteggiamenti. Ma io faccio cose diverse rispetto alle sue. Nel disco ci sono molti generi e influenze musicali. Poi, se vogliamo parlare dell'unicità di papà, di come interpretava con l'anima, beh, allora confronti non possono essercene, vince lui sempre».

Ma le dà fastidio questo rimandare sempre a suo padre, icona di milanesità e del cantautorato?

«Per nulla. So bene che parecchia gente viene ai miei concerti per ricordarsi di papà. Inoltre, questo disco ha dieci brani realizzati con Maurizio Bassi, che produceva anche lui».

Nel disco ci sono collaborazioni illustri, con Michele Serra, J Ax, Claudio Bisio.

«Sono tutti amici. Canterò ha il testo di Michele Serra: avevo una bozza, l'ho chiamato al telefono chiedendogli se mi onorava di lavorarci e lui ha detto sì. Anche Claudio Bisio ha subito accettato: è venuto nel mio studio in via Sismondi e abbiamo inciso Mi Piace. Unico inconveniente: era venuto in bici... e gliel'hanno rubata».

