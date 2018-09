Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoSi può essere esuli permanenti: basta sentirsi fuori posto ovunque. Forse anche dentro di sé. Certo che Francesco Mandelli ex veejay di Mtv, youtuber, attore di fiction e commedie di successo, doppiatore, regista, nonché uno dei due mitici Soliti Idioti, icone della comicità demenziale non poteva scegliersi tema più impegnativo per esordire in un monologo teatrale. L'attore brianzolo, 39 anni, (cresciuto a Osnago, vicino a Lecco, e adottato da Milano) sarà in scena con Proprietà e Atto, per la regia di Leonardo Lidi, versione italiana di Title and Deed di Will Eno, drammaturgo di culto newyorchese. Dal 14 al 17 febbraio 2019 è atteso al Teatro Leonardo.Francesco, ha deciso di farsi serio?«Più che altro, se non trovo stimoli mi annoio. Questo testo poi non è serio. Il tema di fondo lo è: si tratta del monologo di un uomo che viene da qualche parte imprecisata. E che si mette a raccontare i tentativi che fa di comprendere se stesso, esilaranti e strazianti. Il testo parla del nostro essere senza dimora in questo mondo».Sa come è il pubblico in Italia, potrebbe dire: ma devo farmelo dire da uno dei Soliti Idioti?«Sì, un difetto tutto nostro è quello di incasellare attori e artisti in precisi percorsi. Ma quello dei Soliti Idioti, dopo il web, il teatro e il cinema, è un capitolo esaurito. Lo dico senza snobismo, sono molto felice di quel successo. Ma ora ho quasi 40 anni, si va avanti. Al cinema torno, ma come regista di una commedia di cui non posso dire nulla per ora».La sua è una prima rappresentazione italiana del testo di Eno, tradotto da Chiara Maria Bayre. Affrontare il pubblico milanese le procura ansia?«Scherziamo? Milano è casa mia. Vivo qui dal 1998, ho visto rinascere questa città. Prima vivevo in via Euastachi, ora mi godo zona Piola. Tifo Milan e devo tutto a questa città».riproduzione riservata ®